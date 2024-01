Reese Witherspoon causa polêmica ao comer neve do carro

A atriz Reese Witherspoon causou polêmica nas redes sociais ao publicar um vídeo em que aparece comendo neve do carro. No vídeo, ela raspa neve do carro e coloca em duas canecas. Depois, leva as canecas para casa, adiciona cobertura e come.

Os fãs da atriz não demoraram a reagir ao vídeo. Muitos deles ficaram enojados com a atitude de Reese. "Ela é fofa, mas isso não parece algo muito limpo", escreveu um internauta. "Um pássaro podia ter feito cocô na pilha de gelo", disse outro.

Outros fãs também criticaram a atriz por não saber que a neve pode conter bactérias. "Ela não sabe a quantidade de bactérias que acumulam na neve", escreveu um internauta.

Reese Witherspoon ainda não se pronunciou sobre a polêmica.

Veja o vídeo na galeria.

