Vestido da princesa Diana é leiloado em R$ 1,6 mihões

A Julien's Auctions - uma casa de leilões privada - leiloou no dia 18 de janeiro uma peça usada pela falecida princesa Diana.

De acordo com o E! News, estimava-se que a peça fosse vendida entre 100 a 200 mil dólares, mas as expectativas foram superadas. O valor dado foi 325 mil dólares (1 milhão e seiscentos mil reais).

Trata-se de um vestido preto "forrado com seda" da estilista Catherine Walker que a princesa Diana usou num evento privado.

