Astro de ‘Barrados no Baile’, David Gail morre aos 58 anos

O ator David Gail, conhecido por seu papel como Stuart Carson na série "Barrados no Baile", morreu aos 58 anos de idade. A morte foi anunciada pela irmã do artista, Katie Colmenares, no Instagram. A causa do falecimento não foi divulgada.

Gail também é lembrado por seus trabalhos nas séries "Savannah" e "JAG - Ases Invencíveis", além dos filmes "Opostos Perfeitos" (2004) e "Quebrando Todas as Regras" (2002).

Em "Barrados no Baile", Gail interpretou o noivo de Brenda Walsh, personagem interpretada por Shannen Doherty. O ator também participou da primeira temporada da série spin-off "90210".

Gail deixa esposa e três filhos.