Fabiana Justus emociona ao postar vídeo do dia em que soube da leucemia

A influenciadora Fabiana Justus emocionou seus seguidores na noite deste sábado (27) ao compartilhar um vídeo do dia em que recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. No vídeo, ela aparece chorando ao lado do filho caçula, Luigi, fruto de seu casamento com Bruno D'ancona.

Na legenda da publicação, Fabiana falou sobre o momento díficil que está vivendo. "Esse foi o dia que eu soube exatamente o que eu tinha", começou ela. "Fiquei internada para fazer exames e recebi o diagnóstico. Soube nesse dia que teria que parar de amamentar. Foram 5 meses de amamentação exclusiva... 5 meses do nosso momentinho mais delicioso juntos! Mas sei também do privilégio que eu tive de poder amamentar meu bebê... sou grata por isso! MUITO grata!", desabafou a filha de Justus.

A influenciadora também falou sobre o apoio que tem recebido da família e dos amigos. "Depois de mamar, o Luigi deitou no meu ombro e ficou assim, cantando. Eu obviamente não consegui conter a minha emoção! Esse amor é o que me move! O amor dos meus 3 filhos esperando por mim!", disse.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, com milhares de pessoas deixando mensagens de apoio a Fabiana.