Alexandre Correa se pronuncia após ser processado por Eduardo Guedes

Nesta quarta-feira (31), Alexandre Correa se pronunciou ao descobrir que está sendo processado por Eduardo Guedes. Em suma, o chef resolveu ir à Justiça após ter sido acusado pelo empresário de ter tido um caso com Ana Hickmann enquanto ela era casada com o veterano.

Em um áudio enviado ao portal Leo Dias, que também foi quem revelou o processo na imprensa, o ex-marido da apresentadora da Record reafirmou que os dois tinham, sim, uma relação às escondidas. Ele ainda destacou que não possui medo da ação e não voltará atrás em suas palavras.

"Em relação ao Eduardo Guedes me processar, porque eu estou aí caluniando a relação, uma suposta relação dele com a Ana Hickmann, eu reafirmo, no meu entendimento, a anterioridade dessa relação do dia 11 de novembro", começou Alexandre Correa.

Em seguida, o empresário completou: "A Ana e o Edu Guedes já se relacionam há algum tempo a uma série de fatores que me dão indicativos claros disso e eu não retiro o que eu disse. Gostem eles ou não, eu não retiro o que eu disse".

