A hora estratégica do anúncio sobre a saúde do Rei Charles III; entenda

A notícia de que o Rei Charles III está lutando contra um câncer foi divulgada à imprensa pouco antes das 18h (horário local) desta segunda-feira, 5 de fevereiro. Mas não pense que a hora foi escolhida ao acaso.

O Palácio de Buckingham decidiu compartilhar a informação pouco antes do programa "BBC News at Six" ir ao ar. Ao longo das últimas décadas, o horário de transmissão dos noticiários ou da publicação dos jornais tem sido frequentemente considerado para que anúncios sobre a família real aconteçam nesse momento.

Na tarde de segunda-feira, os órgãos de comunicação social souberam da notícia pouco antes das 18h, o que significa que ela não poderia ser divulgada antes dessa hora, mas deu aos meios de comunicação alguns minutos para preparar as peças ou as transmissões televisivas.

O horário das 18h é historicamente importante para a família real, pois tem sido referência para quando são feitos anúncios importantes ao público. Antes da morte da Rainha Elizabeth II, o plano era que a notícia do seu óbito fosse dada às 18h. Porém, o anúncio foi feito apenas meia hora mais tarde.

Por que a hora das 18h é tão importante?

Audiência: O horário das 18h é um momento de grande audiência para os noticiários, o que garante que o anúncio seja visto por um grande número de pessoas.

Tradição: A família real tem usado o horário das 18h para fazer anúncios importantes há décadas, o que cria um senso de familiaridade e tradição para o público.

Controle da mensagem: Ao divulgar a notícia em um horário específico, o Palácio de Buckingham pode controlar a forma como a mensagem é transmitida e garantir que a cobertura seja feita de forma respeitosa e adequada.

