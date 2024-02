Usher e Jennifer Goicoechea se casaram no dia do Super Bowl

Usher e sua namorada de longa data, Jennifer Goicoechea, oficializaram a união em Las Vegas no domingo, 11 de fevereiro, durante a estadia do cantor na cidade para sua apresentação no Super Bowl, conforme relatado pela People.

A cerimônia de casamento aconteceu na Vegas Weddings, uma capela ao ar livre com capacidade para 30 convidados. A mãe de Usher, Jonetta Patton, foi a testemunha do casal, conforme consta na certidão obtida pela revista.

Um representante do artista confirmou a notícia à People por meio de comunicado, dizendo: "Confirmamos que Usher e Jennifer Goicoechea deram o próximo passo em sua relação e casaram-se na noite de domingo em Las Vegas, rodeados de amigos próximos e familiares. Ambos esperam continuar a criar seus filhos juntos, cercados de amor, e agradecem a todos os votos de felicidades."

O casal deu as boas-vindas à primeira filha em comum, Sovereign Bo, em 2020, e no ano seguinte nasceu o filho Sire Castrello. Usher também é pai de Usher V e Naviyd Ely, fruto de um relacionamento anterior com Tameka Foster.



