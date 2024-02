Ator da Marvel, Kenneth Mitchel, morre aos 49 anos

Faleuce neste sábado, aos 49 anos de idade, o ator canadense Kenneth Mitchel. A causa foi a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma condição degenerativa sem cura. Reconhecido por seus papéis em séries como "Jericho" e no filme "Capitã Marvel", Mitchell tornou público seu diagnóstico em 2020.

A notícia do falecimento foi comunicada pela família do ator através das redes sociais, onde expressaram pesar e destacaram as diversas facetas de Mitchell como pai, marido, irmão, tio, filho e amigo. Ele deixa para trás sua esposa e dois filhos.

Enfrentando os desafios da ELA nos últimos anos, Kenneth Mitchell adaptou-se ao uso de uma cadeira de rodas para sua mobilidade. Com uma carreira que abrangeu 10 filmes e mais de 40 séries, incluindo participações em produções renomadas como "Grey’s Anatomy", "CSI Miami" e "Star Trek: Discovery", sua partida representa uma perda notável na indústria do entretenimento.