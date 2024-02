Casa de Freddy Mercury em Londres está à venda por 152 milhões de reais

Freddie Mercury, o icônico vocalista do Queen, comprou uma casa em Londres em 1980. A propriedade, conhecida como Garden Lodge, foi seu lar durante os 11 anos seguintes, até sua morte em 1991.

Agora, a mansão está à venda por cerca de 35 milhões de euros (R$ 152.250.000). De acordo com a consultora Knight Frank, responsável pela venda, Freddie comprou a casa no momento em que a viu pela primeira vez, transformando-a em sua "casa de campo no centro de Londres".

Antes de falecer, o cantor transferiu parte de seus bens, incluindo a propriedade, para sua amiga Mary Austin, que agora a coloca à venda.

Veja o interior da casa:

