Ausência de Kate Middleton alimenta rumores sobre saúde e divórcio

A recuperação de Kate Middleton após uma cirurgia abdominal no dia 16 de janeiro tem sido alvo de grande atenção no Reino Unido e em outros países. A princesa de Gales passou duas semanas na London Clinic e, desde então, permanece em Adelaide Cottage, a casa da família em Windsor.

Para aliviar a preocupação do público, o Palácio de Kensington divulgou um comunicado garantindo que Kate "está bem" e se recupera de forma adequada. No entanto, rumores sobre seu estado de saúde e até mesmo um possível divórcio do príncipe William continuam circulando.

A ausência de Kate dos holofotes desde que deixou a clínica alimenta as especulações. A revista People, por outro lado, sugere que a discrição pode ser apenas o desejo de Kate de manter suas informações médicas privadas.

A expectativa é que Kate Middleton volte a aparecer em público na Páscoa. A família real costuma ir à igreja nesta época do ano, e a imprensa internacional acredita que este será o momento em que a princesa colocará fim aos rumores.

