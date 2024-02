Preta Gil é a nova apresentadora do 'TVZ' no Multishow

Se tem um assunto que Preta Gil entende bem é música, e agora ela está pronta para assumir seu mais novo desafio na frente das câmeras: apresentar uma temporada inteirinha do TVZ no Multishow. De 11 de março a 11 de julho, Preta vai receber grandes nomes da música em episódios cheios de conteúdo, música boa e videoclipes. A primeira edição de 2024 promete ser um babado, afinal o TVZ é o momento, reunindo os mais diversos estilos musicais, as tendências mais bombadas, grandes sucessos e novidades.

“A expectativa para apresentar o TVZ é a maior possível. Encontrar e reencontrar pessoas incríveis que eu amo e admiro, ser feliz e levar um pouco dessa alegria para as pessoas de casa, que estarão ligadas no Multishow", comemora Preta Gil.

Além da nova apresentadora, a temporada contará ainda com a participação de um timaço que sabe tudo de música. Dedé Teicher, Gui Guedes e Laura Vicente entram nas edições ao vivo, toda segunda e quinta, trazendo informações sobre os lançamentos mais quentes do mercado, os shows mais comentados e, claro, tudo o que rola nas redes sociais sobre os artistas e as bandas mais amadas pela audiência.

O TVZ com apresentação de Preta Gil vai ao ar de segunda a sexta, com exibição ao vivo toda segunda e quinta, sempre às 18h, no Multishow e no Globoplay + Canais.

