Davi é detonado na web após discussão no BBB 24: "Insuportável"

Nesta quarta-feira (28), um grande confusão tomou conta da casa do 'Big Brother Brasil 24' e do lado de fora os telespectadores passaram a criticar o comportamento do participante Davi.

Tudo começou quando, logo pela manhã, os participantes não deixaram tempo para Yasmin Brunet fazer o 'raio-x' e a participante foi penalizada. Irritada com a situação a modelo fez duras críticas contra Alane e Beatriz e discutiu com as sisters, já que elas são as participantes com mais punições no programa.

De tarde, o clima esquentou após Alane ser chamada atenção pela produção e perder mais 'estalecas'. A sister decidiu ir 'tirar satisfação com os outros participantes' que ironizaram as punições dela. Wanessa Camargo decidiu entrar na discussão e acabou batendo boca sobre a convivência no programa e o fato dos participantes saberem o que pode dar punição. Todos os participantes saíram em favor da cantora e Davi decidiu se intrometer.

Irritada, Wanessa começou a discutir com o brother e ele retrucou provoando ela, a chamando de "Falsa" e pedindo para ela desistir do programa. Todos os participantes ficaram indignados com a atitude de Davi, que discutia de forma premeditada e olhava para as câmeras.

Nas redes sociais, o comportamento de Davi passou a ser duramente criticado. As hashtags "Insuportável", "Chato para caralh*" e "Fora Davi" dominaram as redes. "Ele se intromete em uma discussão que nem era dele e quer transformar tudo sobre ele e depois se vitimizar", "Esse garoto é insuportável, grita toda hora, repete o dia inteiro meia dúzia de palavras, não tem argumentos e se faz de vítima toda hora" e "Como o público gosta de alguém tóxico assim? Ele tenta manipular tudo e todos e quando não é sobre ele, tenta chamar a atenção atacando alguém", foram alguns comentários.

Nos últimos dias as menções negativas ao participante cresceram muito e ele passou de favorito para um dos mais odiados da casa.

