Sergio Hondjakoff comenta sobre affair com Yasmin

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sergio Hondjakoff comentou sobre o namoro com Yasmin Brunet em 2003 e como foi o término do relacionamento. Recentemente, a modelo citou o famoso no BBB 24 (Globo) e ele a elogiou.

Sergio Hondjakoff diz que Yasmin era mais madura que ele quando namoraram. "Fiquei feliz de a Yasmin lembrar do nosso affair. Naquela época, ela já me influenciava sobre questões como a sobriedade, a regularidade, a constância... Apesar de eu ser cinco anos mais velho, ainda era muito verde. E ela, muito madura (...). Admiro demais a Yasmin e fiquei lisonjeado de ter sido lembrado por ela", disse em entrevista ao Play do Globo.

O ator detalhou como começou o affair: "Eu tinha 19 anos e ela, 14. A gente se falava muito pelo telefone e só fomos nos conhecer pessoalmente bem depois. Na época, eu estava muito carente, gravando demais, sem tempo para a minha vida pessoal. Depois de longas conversas, sentimos essa vontade de encontrar. E aí bateu aquele platonismo de amor à primeira vista. Tivemos muitos momentos bons de afetividade, com muito respeito, muito beijo, rostinho colado".

Ele relembrou também como foi o término da relação: "Eu nunca tinha tido um namoro exposto na mídia. Isso acabou gerando em mim uma coisa de jogo de sedução, de fazer charme. Às vezes eu ligava para ela, ela não atendia. Aí, quando ela me ligava, eu também não atendia. Eu queria muito ter namorado com ela de verdade. Talvez a gente viesse a se casar, quem sabe?".