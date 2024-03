Revelados novos detalhes sobre testamento de Matthew Perry

Quatro meses após a morte do ator Matthew Perry, aos 54 anos, novos detalhes sobre seu testamento foram revelados. Documentos legais obtidos pela revista People indicam que a maior parte dos bens do artista será destinada a um fundo fiduciário chamado Alvy Singer Living Trust, inspirado no personagem interpretado por Woody Allen no filme "Annie Hall".

Os pais de Perry, John Perry e Suzanne Morrison, foram nomeados como beneficiários do fundo, assim como suas irmãs Caitlin Morrison e Rachel Dunn. O testamento também especifica que nenhum filho do ator terá acesso aos seus bens. É importante ressaltar que Matthew Perry nunca teve filhos, e essa condição foi estabelecida para prevenir qualquer reivindicação futura.

O valor total do testamento não foi divulgado, mas estima-se que Perry possuía mais de 1 milhão de dólares (cerca de 914 mil euros) em propriedades privadas, que também serão incluídas no fundo fiduciário.

Perry, conhecido por seu papel como Chandler Bing na série "Friends", faleceu em 28 de outubro de 2023 em sua casa em Los Angeles.

Leia Também: Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, é internado após sofrer convulsão