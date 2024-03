Charles Spencer revela um dos maiores medos da Princesa Diana

Em entrevista ao Times, Charles Spencer, irmão da Princesa Diana, revelou um dos seus maiores medos: o escuro. O Conde, de 59 anos, abordou o assunto a propósito do lançamento do seu novo livro biográfico "A Very Private School".

"A Diana cuidava de mim porque era quase três anos mais velha do que eu. Ela disse que a pior parte era me ouvir chorar no corredor, porque o escuro a aterrorizava e ela não conseguia vir ficar comigo", afirmou Charles, recordando o tempo em que a mãe saiu de casa.

Charles sempre teve uma ligação muito próxima com a irmã. Quando Diana iniciou o relacionamento com o Príncipe Charles, ele decidiu protegê-la ao máximo, oferecendo-lhe o seu apoio incondicional.

"Dizia-lhe coisas que as pessoas não diziam de uma forma amorosa, construtiva. Penso que era difícil para ela ouvir qualquer coisa, exceto como a vida era maravilhosa - mas achei que era o meu dever. Era o irmão mais novo. Crescemos juntos", completou Charles.

Livro biográfico:

O livro "A Very Private School" aborda a infância de Charles e Diana, marcada pela turbulenta separação dos pais e a educação em internatos. A obra promete revelar detalhes íntimos da vida da Princesa Diana e da família Spencer.

