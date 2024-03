Kate Middleton revela que foi diagnosticada com câncer

Na tarde desta sexta-feira (22), a Princesa de Gales Kate Middleton anunciou em comunicado oficial que foi diagnosticada com câncer.

Em um emotivo vídeo publicado nas redes sociais, Kate revelou que o diagnóstico foi um "grande choque", mas acredita que vai ficar bem.

"Ter William ao meu lado também é uma grande fonte de conforto e segurança. Assim como o amor, o apoio e a gentileza demonstrados por tantos de vocês. Significa muito para nós dois", disse, revelando que tem mantido os três filhos a par da sua condição.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK