Após ser acusada de assédio sexual e moral, Lizzo diz: "Desisto"

"Estou cansada de aguentar ser arrastada para baixo por todos na minha vida e na internet". Foi assim que Lizzo deu início a um forte desabafo que parece dar a entender que decidiu deixar a indústria da música.

A cantora foi recentemente acusada de assédio sexual e moral por bailarinas que com ela trabalharam e, desde então, viu-se alvo de inúmeras críticas e ofensas nas redes sociais.

Agora, num story publicado no Instagram, Lizzo mostrou-se farta de tudo o que tem enfrentado.

"Tudo que eu quero é fazer música e fazer as pessoas felizes e ajudar o mundo a ser um pouco melhor do que eu o encontrei, mas estou começando a sentir que o mundo não me quer nele. Estou constantemente enfrentando mentiras que são contadas sobre mim por causa de influência e opiniões... tenho sido alvo de piadas pela minha aparência... O meu caráter foi destruído por pessoas que não me conhecem e que estão desrespeitando o meu nome. Não me inscrevi nesta m****, desisto", finalizou Lizzo.

Os representantes da cantora já foram contactados por diversos meios de comunicação internacionais, embora tenham se recusado a prestar mais esclarecimentos.



© Instagram/Lizzo

