Cariúcha assina contrato fixo com o SBT

O SBT revelou nesta terça-feira (2), que Cariúcha assinou contrato fixo com a emissora, oficializando seu vínculo com a casa para a apresentação do 'Fofocalizando' e demais participações em outras atrações do canal. “Nada é impossível naquele que crê”, celebra a artista a respeito do fato.

“É com muita alegria que agora, oficialmente, temos a Cariúcha em nosso elenco. O jeito dela divertido, sincero, sem fugir da polêmica, só vem a acrescentar à nossa turma. Ela entende do mundo dos famosos, dos programas de TV e traz uma opinião que sempre acaba viralizando”, comemora o diretor do 'Fofocalizando' Marcio Esquilo.

Nascida em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Cariúcha cresceu em um lar evangélico, onde teve seu primeiro contato com a música, no coral da igreja. Já na adolescência Cariúcha começou a cantar funk até se tornar líder de um grupo e se apresentar nas comunidades do Rio de Janeiro e região.

Cantora, humorista e influenciadora digital, ficou conhecida após uma entrevista em 2009 ao Profissão Repórter, quando o programa falava do concurso Garota da Laje. Famosa também por bordões como "É tudo cotada" e "Eu sou bonita pra caramba", chegou a trabalhar como humorista e repórter do Pânico na Band em 2017.