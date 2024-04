Após contracenarem juntos, Shakira e ator estão namorando, diz site

Shakira está começando um relacionamento com o ator britânico Lucien Laviscount depois de se apaixonar por ele enquanto trabalhavam juntos no novo videoclipe "Punteria", segundo o Daily Mail.

No entanto, há preocupações entre pessoas próximas à estrela colombiana de que o rapaz possa estar interessado no relacionamento apenas pela fama, conforme relatou o site Daily Mail.

No videoclipe, Shakira e Lucien protagonizam cenas intensas, onde a colombiana, interpretando uma espécie de cupido, atinge o bonitão com uma flechada e depois "cuida" de seu "ferimento de amor", passando a mão em seu torso nu. Vale ressaltar que no vídeo o rapaz é retratado como um centauro.

"Shakira está ansiosa por encontrar o amor - mas seus amigos estão preocupados porque Lucien gradualmente ganhou destaque enquanto namorava mulheres menos famosas do que Shakira", disse uma fonte exclusivamente ao tabloide inglês. "As mulheres com quem ele se relacionou são todas muito diferentes. Agora ele está envolvido com Shakira - e ela busca amor. Mas os amigos dela temem que ele esteja mais interessado em ser reconhecido publicamente e que ela esteja lhe proporcionando isso. Eles estão se conhecendo, mas ainda não estão muito envolvidos", acrescentou a fonte.

Segundo a fonte, os amigos acreditam que Shakira ainda não superou o trauma do fim de seu casamento com o jogador de futebol Gerard Piqué e que todos ao seu redor "sabem que Lucien é apenas um estepe". "Ela está se envolvendo com alguém que eles temem ser um aventureiro e temem que ela se machuque", concluiu.

