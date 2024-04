Ex-de Preta Gil faz desabafo: 'Infelizmente o tempo não anda para trás'

Um ano após a traição que abalou seu casamento com Preta Gil, o personal trainer Rodrigo Godoy, de 35 anos, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (8) para pedir perdão à cantora. Em um vídeo emocionado, ele reconhece a dor que causou e busca amenizar o sofrimento das pessoas que possa ter magoado.

Com a voz embargada, Godoy afirma que não foi fácil tomar a decisão de se pronunciar, mas que a busca por paz o motivou a fazer o vídeo. Ele ressalta que não deseja alimentar brigas e reconhece que o erro cometido não tem justificativa.

“Quero deixar muito claro aqui que esse vídeo é unicamente exclusivamente em busca de paz, eu não quero guerra com ninguém. Eu não quero brigar com ninguém”, iniciou Godoy.

Ao pedir perdão, Godoy reconhece que o tempo não volta e que as ações do passado não podem ser mudadas. No entanto, ele demonstra arrependimento e esperança de que sua atitude possa amenizar a dor que possa ter causado.

"Infelizmente o tempo não anda para trás para que eu consiga viver um momento já vivido e viver de uma forma diferente, de uma forma que eu acredito hoje como deveria ser, como deveria ter sido. Uma forma mais honesta, mais justa", desabafou.

O relacionamento de nove anos chegou ao fim em 2023, após a traição de Rodrigo com a stylist de Preta, Ingrid Lima. A cantora, que enfrentava um câncer no intestino à época, classificou os envolvidos como "cruéis, frios, maquiavélicos e sujos".

Após meses separados, o relacionamento entre Rodrigo e Ingrid também chegou ao fim. Preta, por sua vez, segue falando abertamente sobre o assunto e expondo os motivos que levaram ao fim do casamento, incluindo a falta de apoio durante o tratamento do câncer.

