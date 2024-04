Tom Hanks e Rita Wilson brilham com looks elegantes em evento beneficente

Tom Hanks e Rita Wilson roubaram a cena com seus looks impecáveis em um evento beneficente realizado em Los Angeles na quarta-feira (10).

O casal compareceu ao evento no Hotel Beverly Wilshire, que beneficiou o Women's Cancer Research Fund, de acordo com a People.

Rita Wilson optou por um elegante vestido longo em tons de rosa com sandálias a combinar. Já Tom Hanks escolheu um clássico terno preto com camisa branca e gravata em tons escuros. Os looks dos dois harmonizaram perfeitamente com a decoração do local, que também era em preto e rosa.

A escolha de Rita Wilson por um vestido rosa foi especialmente significativa, já que a cor é frequentemente associada à luta contra o câncer de mama. A atriz e cantora também é uma sobrevivente da doença, tendo sido diagnosticada em 2015.

Leia Também: Príncipe Harry lamenta perda da conexão com Kate Middleton