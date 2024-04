Spice Girls se juntam e celebram o aniversário de Victoria Beckham; veja

As Spice Girls finalmente se reuniram em um evento privado para celebrar o 50º aniversário de Victoria Beckham, no último sábado (20). A tão esperada união das cinco integrantes da girl band britânica só veio à tona após o marido de Victoria, David Beckham, compartilhar um vídeo do encontro em seu Instagram.

“Olha só, fala sério, beijo”, escreveu Beckham na legenda do vídeo.

Nas imagens, Mel B, Melanie C, Emma Bunton, Geri Halliwell e a própria Victoria Beckham aparecem cantando e dançando juntas ao som do hit "Stop", um dos maiores sucessos do grupo. A festa de aniversário aconteceu no exclusivo clube Oswald's, em Londres, e contou com a presença de diversos famosos.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

A última vez que as Spice Girls se apresentaram juntas com as cinco integrantes foi em 2012, durante a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres. Desde então, as fãs aguardavam ansiosamente por um reencontro oficial do grupo, que marcou a infância e adolescência de muitas pessoas ao redor do mundo.

Embora a reunião tenha acontecido em um evento privado, o vídeo compartilhado por David Beckham rapidamente viralizou nas redes sociais

