Cantor Kendji Girac sofre acidente doméstico e o estado é grave

Na noite de ontem, 21 de abril, Kendji Girac sofreu ferimentos de bala em um local de acolhimento de viajantes em Biscarrosse, França. O cantor, encontrado em estado grave, foi levado de urgência para um hospital em Bordéus, mas já não corre risco de morte.

Segundo informações do canal BFM TV, Girac, de 27 anos, foi atingido no peito e no ouvido. Autoridades sugerem que o incidente foi resultado de um "acidente doméstico". O artista teria manuseado de forma incorreta uma arma de fogo adquirida no mesmo dia em uma feira. As investigações para esclarecer o ocorrido estão em andamento.

Vale ressaltar que Kendji Girac alcançou a fama ao vencer a terceira temporada da edição francesa do 'The Voice', em 2014.

