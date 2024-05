Morre o humorista Joaquim Lopes Salgado, de 'A Praça é Nossa'

Na manhã desta quarta-feira (29), morreu o humorista Joaquim Lopes Salgado, que era conhecido por seu trabalho em 'A Praça é Nossa'. De acordo com informações da assessoria de imprensa do SBT, a causa da morte não informada.

Carismático, divertido, com a arte de fazer graça nas veias, Joaquim marcou o público através de sua trajetória em programas humorísticos do SBT.

Em 'A Escolinha do Golias', fez “Peroba”, que sentava-se atrás de Pacífico (Ronald Golias) e participava de inúmeras tiradas do aluno. Em 'A Praça é Nossa', Joaquim contracenou com os mais importantes expoentes da comédia e do humor, abrilhantando as esquetes com sua presença inusitada, arrancando risos do telespectador.

Ele também participou de diversas atrações da emissora de Silvio Santos como 'Viva a Noite', 'Domingo Legal', 'Show Maravilha', 'Casa da Angélica', 'Não Pergunta que Eu Respondo', 'Ô Coitado', 'Meu Cunhado', além de ter feito novelas, séries e seriados.

Em nota, o SBT expressou profundo sentimento pela perda do colega, desejando que Deus conforte seus familiares e amigos. Ainda não há informações sobre velório e enterro do ator.

