Homem mata ex-mulher a tiros e tira a própria vida

O ex-vereador Oberto Nóbrega de Barros Oliveira matou a ex-esposa de 19 anos a tiros e depois tirou a própria vida. O caso ocorreu na quinta-feira, 21, na cidade de Belém, na Paraíba.

A estudante de direito Rayssa Kathylle de Sá Silva, de 19 anos, foi morta na casa da mãe, no município de Belém, no agreste da Paraíba. O ex-casal tinha uma filha de um ano e três meses. A vítima também deixou outra filha de 5 anos, que não era filha do ex-vereador.

De acordo com informações da Polícia Civil da Paraíba divulgadas pelo site UOL, a motivação do crime seria o homem não aceitar o fim do relacionamento, após eles terem se separado cerca de um mês atrás.

Ainda de acordo com o UOL, a vítima fez boletim de ocorrência 9 dias antes de ser morta, solicitando aplicação de medidas protetivas contra o ex-companheiro.

