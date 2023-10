Viúva presa durante velório do marido confessa homicídio por encomenda

Uma mulher de 31 anos foi presa, na terça-feira (3), durante o velório do marido em Muriaé, em Minas Gerais, por suspeitas de o ter mandado matar.

De acordo com o 'G1', há mais de um mês que a suspeita tentava matar a vítima. Desta vez, conseguiu. Para isso, contou com a ajuda do amante que contratou um "pistoleiro", para executar o homem.

Clatson Braga acabou assassinado a tiros no estacionamento de um hospital, durante a simulação de um assalto.

O responsável pela investigação, Gladyson Souza, revelou que a mulher e o amante já tinham tentado envenenar a vítima. Contudo, até agora o plano para a matar tinha dado errado.

Durante a detenção, a suspeita acabou confessando o crime, mas disse que o marido a ameaçava por desconfiar que era infiel.

"Ela disse que ele a ameaçava que se descobrisse que estava sendo traído a matava junto com o amante. Mas não conseguimos confirmar isso. A motivação do crime pode ser outra. A investigação ainda está no início. Vamos analisar celulares, trocas de mensagens. Mas desconfiamos que está relacionado com o dinheiro da vítima e um apartamento", explicou o polícia, adiantando que a viúva usou 4 mil reais da conta do marido para pagar ao "pistoleiro".

Além de deter a mulher e o amante, a Polícia Civil conseguiu identificar o assassino por encomenda e até encontrou a roupa usada no dia do crime na casa deste. Contudo, até ao momento, o homicida ainda não foi preso.