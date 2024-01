'Morri junto com elas', diz pai de família brutalmente assassinada

O motorista de caminhão Regivaldo Batista Cardoso, marido de Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, e pai de três meninas, falou pela primeira vez à imprensa sobre o assassinato brutal delas, em novembro de 2023, na cidade de Sorriso, no Mato Grosso.

"Assim que a perícia liberou eu entrei na casa, não vi os corpos, mas senti o cheiro, o desespero, marcas de sangue na porta , na janela. Eu morri junto com elas. Esse desgraçado acabou com minha vida também, qual motivo eu tenho pra seguir? Ele acabou com minha vida também", disse Batista ao programa SBT Comunidade.

O autor do crime é o pedreiro Gilberto Rodrigues dos Anjos, que trabalhava em uma obra ao lado do imóvel onde viviam Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos, e duas meninas de 10 e 12 anos. Em depoimento, Gilberto alegou que teria invadido a casa com a intenção de roubar, após usar entorpecentes, mas foi confrontado por Cleci.

De acordo com a polícia, a mãe foi a primeira vítima. Ela foi esfaqueada no pescoço. Com a movimentação, a filha mais velha saiu do quarto e também foi atacada por ele. Depois, o mesmo aconteceu com a menina de 12 anos. As três foram estupradas por Gilberto. A filha mais nova, de 10 anos, foi asfixiada em seguida.

A identidade do autor do assassinato foi revelada após os investigadores encontrarem uma 'pegada' deixada pelo criminoso na cena do crime, uma casa no bairro Florais da Mata. As marcas do chinelo de Gilberto Rodrigues dos Anjos haviam ficado no piso manchado de sangue da residência, e uma comparação entre os sinais e o calçado feita pelos policiais confirmou ser ele o autor do crime.

