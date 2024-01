Estudante dirigiu 300KM após levar tiro na cabeça no Rio

O estudante Mateus Facio, de 21 anos, levou um tiro na cabeça em uma praia de Cabo Frio durante o Réveillon seguiu os dias de descanso acreditando ter sido atingido por uma pedrada e viajou mais de 300 km dirigindo o carro até o município de Juiz de Fora, onde mora.

Após realizar a viagem de mais de 7 horas, Mateus Facio seguiu a vida normalmente até que, quatro dias depois, começou a se sentir mal e procurou um hospital da cidade.

Só após exames, descobriu que o que pensava ser uma pedrada levada no dia 31 de dezembro, na verdade, foi um disparo de projétil calibre 9 milímetros que estava alojada em sua cabeça.

[Legenda]© Reprodução / X

“No dia 2 [de janeiro] volto para Juiz de Fora, sem sentir nada. No dia 3 trabalhei pela manhã, à tarde fui no Rio de Janeiro, num bate e volta para resolver umas coisas. No dia 4 foi quando eu descobri o que tinha realmente acontecido porque à tarde fui tirar um cochilo e acordei com o braço um pouco bobo, a mão com movimento estranho, sentia os dedos mexendo, mas não tinha confiança para pegar uma coisa”. afirmou Mateus.

Leia Também: Temporais provocam alagamentos e deixam 3 mortos no interior de SP