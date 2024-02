Publicitária é executada com 10 tiros na porta da casa de amiga

A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) iniciou uma investigação sobre a morte da publicitária Dayane Isabel Roncari, de 33 anos, ocorrida no domingo. Ela foi atingida por pelo menos dez tiros enquanto estava na porta da casa de uma amiga.

O delegado Rodolfo Latif Sebba, responsável pela investigação, indicou que os indícios apontam para uma execução, com 30 cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros encontradas no local.

Os tiros, disparados por dois homens encapuzados de um veículo preto, atingiram Dayane em várias partes do corpo. O delegado descartou feminicídio, afirmando que há evidências concretas de execução associada ao crime organizado. A mulher que conversava com Dayane no momento não sofreu ferimentos. Imagens de câmeras de segurança podem fornecer mais informações sobre os atiradores.

Passado criminal

A publicitária Dayane Isabel Roncari foi presa em 2018 acusada de atropelar o ex-namorado e uma jovem que estava com ele em uma moto, na marginal da avenida Luiz Galvão César, em Ribeirão Preto.

A jovem que estava na garupa da moto, à época com 18 anos, morreu no local. O homem, que tinha 26 anos, foi socorrido em estado grave. A defesa de Dayane disse à época que teria ocorrido um acidente.

Contudo, ela foi condenada a 7 anos, nove meses e 10 dia de reclusão em regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal contra a jovem Ester Lisboa Ribeiro Santos, que morreu na ocasião, e Wendell Souza de Almeida, ex-namorado da mulher. O processo estava em fase de recursos.

Em junho de 2021, Wendell foi executado a tiros, mas a investigação não conseguiu vincular diretamente Dayane ao caso.

