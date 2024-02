Menino de cinco anos é encontrado morto, suspeita de matá-lo tem 14 anos

Na madrugada desta segunda-feira (12), o corpo de Lorenzo Nunes, um menino de apenas 5 anos, foi descoberto em Lácio, um distrito de Marília (SP), após a família ter registrado seu desaparecimento no dia anterior. Infelizmente, o garoto foi encontrado sem vida, apresentando sinais de violência, como ferimentos causados por pedradas ou pauladas.

O pequeno foi dado como desaparecido durante a tarde, levando seus familiares a iniciar uma intensa mobilização nas redes sociais em busca do garoto.

Lorenzo estava brincando na praça em frente à sua casa, na Avenida Brasil, por volta das 18h de domingo, quando uma adolescente, de 14 anos, se aproximou dele e o levou para longe. Uma testemunha viu os dois caminhando juntos e alertou a família do menino, que ficou desesperada.

Os moradores de Lácio se uniram para procurar Lorenzo, que era muito querido na comunidade. Eles vasculharam o distrito e a região, inclusive Vera Cruz, onde a suspeita poderia ter ido para curtir o carnaval.

Depois de horas de angústia, o corpo do menino foi encontrado em um pasto, próximo à linha férrea, no começo da madrugada. Ele estava caído de bruços, com ferimentos na cabeça causados por pedradas ou pauladas.

As autoridades policiais identificaram a principal suspeita, vista pela última vez com Lorenzo. Segundo relatos à polícia, a menor teria confessado a outros adolescentes ter cometido o crime, deixando o corpo da criança em um pasto próximo a uma estrada de terra na zona rural do município. Um outro adolescente também está sob investigação por possível envolvimento no ocorrido.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e liberado em seguida. A adolescente foi encaminhada à Fundação Centro de Atendimento Socio Educativo ao Adolescente (Casa), enquanto a Polícia Civil continua investigando o caso.

Leia Também: Mãe deu três versões diferentes após garoto ter órgão genital decepado