Jovem sequestrada no carnaval é encontrada em chamas por caminhoneiro

Uma mulher faleceu após ser encontrada em chamas por um caminhoneiro, às margens da BR-040, na noite de segunda-feira (19), em Pedro Leopoldo, na Grande BH.

De acordo com o G1, a Polícia Militar (PM) informou que Layze Stephanie Gonzaga Ramalho da Silva, 22 anos, havia sido sequestrada e mantida em cárcere privado desde o domingo (11) de Carnaval. Os suspeitos exigiam o pagamento de R$ 30 mil à família para liberar a vítima com vida.

Residente em Esmeraldas, Layze recentemente apresentou à família um homem como namorado, um dos suspeitos do crime. Antes de ser queimada na BR-040, a jovem foi espancada e esfaqueada sete vezes.

Encontrada em chamas por um caminhoneiro, Layze foi socorrida por funcionários da Via 040 até o Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Com 90% do corpo queimado, não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta terça-feira (20), segundo o G1.

A família, em colaboração com a PM, forneceu o número de uma chave PIX para pagamento do resgate. Com essas informações, foi possível identificar e prender um homem e uma mulher na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, como suspeitos do crime.

A suspeita, cujos dados foram levantados por meio da chave PIX, possuía um veículo registrado em seu nome. A PM chegou até eles e realizou as prisões. O homem ainda não foi identificado, pois apresentou documentos falsos. Segundo a polícia, eles alegaram que a vítima tinha uma dívida com o tráfico, justificando o valor exigido à família.

O suspeito confessou à polícia que horas antes de matar a jovem, teve relações sexuais com ela e deixou o telefone celular dela como garantia de pagamento em um motel, na tarde de segunda-feira (19).

