Advogada assassinada com o namorado fez postagem horas antes de morrer

A advogada criminalista Andreia da Silva Teixeira, de 44 anos, foi assassinada a tiros na madrugada de quarta-feira (28) em um condomínio em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Seu namorado, Lenivaldo César de Castro, de 52 anos, também foi morto no crime.

Postagem horas antes

Horas antes do crime, Andreia fez uma publicação nas redes sociais lamentando a morte de dois colegas de profissão assassinados: a Dra. Brenda, morta na frente da delegacia, e o Dr. Rodrigo Crespo, morto na frente da OAB/RJ.

Em sua publicação, Andreia expressou sua tristeza e indignação com a violência crescente contra a classe. "Mais uma vez, a advocacia, mais uma vez, está de luto. É lamentável e revoltante! Quem será o próximo? Minhas condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão", escreveu ela.

O ex-companheiro de Andreia é o principal suspeito do crime, que pode ter sido motivado por ciúmes. A investigação está em andamento e a Polícia Civil busca localizar o suspeito.

Repúdio da OAB/RN:

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB/RN) repudiou o crime e se colocou à disposição das autoridades. A OAB/RN também destacou a importância da investigação para que o crime não fique impune.

O sepultamento de Andreia será nesta quinta-feira (29), às 9h, em Natal. Não há informações sobre o enterro de Lenivaldo César.

A morte de Andreia e Lenivaldo causou grande comoção na comunidade. A postagem da advogada sobre a violência contra a classe ganhou destaque nas redes sociais e gerou diversas reações de luto e indignação.

