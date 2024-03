Médica desaparecida é encontrada morta enterrada em Rio das Ostras

A médica Glaubenia Serpa Costa, de 53 anos, foi encontrada morta e enterrada no quintal de sua residência na tarde desta segunda-feira (4) em Rio das Ostras (RJ). Conforme informações da Polícia Civil, a morte ocorreu em julho de 2023.

De acordo com as autoridades policiais, o principal suspeito é um funcionário de Glaubenia, que, durante depoimento, admitiu a autoria do crime e indicou o local do corpo, bem como a faca utilizada no assassinato. A Polícia Civil também revelou que as redes sociais e as contas bancárias da médica estavam sendo manipuladas para evitar suspeitas. Além disso, o veículo da vítima estava registrado em nome do suspeito e foi apreendido pela delegacia.

O desaparecimento de Glaubenia, residente em Rio das Ostras, mas natural do Ceará, estava sob investigação desde janeiro deste ano, após solicitação do Ministério Público.

O inquérito está em curso, e o suspeito, conforme informações policiais, enfrentará acusações de ocultação de cadáver e feminicídio. Outras pessoas ainda serão chamadas para prestar depoimento, incluindo a esposa do suspeito.





Leia Também: Aluno esfaqueia colegas e monitora em escola no Distrito Federal