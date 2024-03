Idosa estuprada pelo filho morre após cirurgia em Ipatinga

Maria Benedita de Souza Rodrigues, de 68 anos, faleceu na noite de quarta-feira (6) após ter sido brutalmente violentada pelo seu próprio filho, Adair de Souza Rodrigues, de 38 anos. O crime aconteceu em Ipatinga, no Vale do Aço (MG).

De acordo com a Itatiaia, Maria Benedita estava internada há seis dias no Hospital Márcio Cunha após ter sido submetida a uma cirurgia. Ela não resistiu aos graves ferimentos causados pelo estupro.

O crime foi flagrado por uma cunhada da vítima, que acionou a polícia. Adair foi preso em flagrante e está detido no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) do Vale do Aço.

A idosa sofria de problemas mentais e, por conta do estado debilitado, não chegou a prestar depoimento. A Polícia Civil investiga o caso.

