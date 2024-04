Aluno é agredido à pedrada por colega em escola no Rio de Janeiro

Um aluno, de 13 anos, foi agredido por uma colega com uma pedra no rosto em uma escola no Rio de Janeiro. O desentendimento foi gravado por outros alunos.

De acordo com o 'G1', a jovem pegou uma pedra e bateu no rosto do rapaz várias vezes até sangrar. A vítima e agressora são colegas de sala. A publicação refere ainda que outros colegas ajudaram o rapaz a estancar o sangue, com um casaco.

Os pais do adolescente foram informados pela escola, através de um telefonema, da situação. O jovem foi levado por membros da direção da escola para um posto médico. No entanto, devido à ausência de um pediatra, o pai do menino teve de o levar para um hospital particular. A criança teve de levar vários pontos na cabeça.

Segundo os pais, não havia funcionários nem professores junto dos alunos no momento que o jovem foi agredido. O casal denunciou ainda que os alunos ficam sozinhos durante os intervalos, sendo que só as crianças mais novas são monitoradas.

A escola informou que a agressora foi transferida para outra unidade de ensino.