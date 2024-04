“Olhe para o céu”, mandava pai que estuprou 4 filhas e engravidou uma

Um homem foi preso em Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba, sob a suspeita de estuprar quatro filhas, uma delas engravidando. De acordo com relatos familiares ao delegado Sylvio Rabello, antes de cometer os atos violentos, o homem ordenava que as vítimas olhassem para o céu.

As denúncias datam de 2022, quando a mãe das vítimas reportou os abusos à Polícia Civil. As vítimas, com idades entre 14 e 23 anos, foram alvo de investigação detalhada.

A adolescente de 13 anos engravidou e, ao ser questionada pela irmã mais velha, relatou o que acontecia. A irmã responsável pelas meninas também foi abusada pelo pai, mas não chegou a denunciar na época. Ao descobrir que os abusos se repetiram com as mais novas, inclusive com a gravidez de uma delas, a jovem procurou a delegacia de Mamanguape e as investigações começaram.

Informações da Polícia Civil indicam que foi solicitada a interrupção da gestação da adolescente de 13 anos. Um exame de DNA confirmou que o suspeito era realmente o genitor dessa gravidez.

As adolescentes estão no Rio Grande do Norte.

Após a conclusão do inquérito, o suspeito foi detido por mandado judicial e encaminhado para um presídio na região do Vale do Mamanguape. A operação envolveu profissionais da 7ª Delegacia Seccional, com sede em Mamanguape, e da Delegacia da Mulher.