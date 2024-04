Mãe presa por maus-tratos maquiava os hematomas da filha de 1 ano

Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante por suspeita de maus-tratos contra seus filhos, de 1 e 3 anos, em Vera, Mato Grosso. A intervenção da Polícia Militar ocorreu na noite de segunda-feira, 8, após uma denúncia anônima inicialmente relacionada ao tratamento dado à caçula.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com a mulher em atividade sexual com um indivíduo na presença do filho de 3 anos, que não era pai das crianças e tinha 18 anos. Conforme o registro da ocorrência, ele não foi detido por não estar ligado diretamente ao caso.

A residência foi descrita pelos agentes como um ambiente totalmente inadequado. Em um dos quartos, encontraram a bebê de 1 ano deitada em uma cama suja e sem lençol, com hematomas visíveis no rosto. A mãe confessou usar maquiagem para esconder as marcas.

Além disso, a menina apresentava hematomas nas pernas, enquanto o menino de 3 anos exibia sinais de sarna. Durante a intervenção, uma policial trocou a fralda da criança mais nova.

As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar e passarão por exames de corpo de delito. A mãe foi levada à Delegacia de Polícia de Vera, onde foi autuada em flagrante pelo crime de abandono material, conforme a Polícia Civil de Mato Grosso.

