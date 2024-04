Jovem é preso após levar mãe morta à UPA: 'Corpo caiu do carro'

Em um caso que levanta suspeitas e está sob investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher, um jovem de 25 anos foi preso na segunda-feira (10) após levar a mãe morta à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Andradina, no interior de São Paulo. O caso aconteceu em Três Lagoas.

O jovem alegou que sua mãe, Simone Nascimento Kuzminskas, teria caído de um carro em movimento em um rancho em Três Lagoas na tarde de domingo. No entanto, a delegada Letícia Mobis, da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, aponta inconsistências no relato:

Horário: O óbito foi constatado na UPA às 20h, mas o suposto acidente teria acontecido às 16h.

Lesões: As lesões da vítima levantaram suspeitas sobre a causa da morte.

Além disso, o jovem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e omissão de socorro. Testemunhas relataram ter visto o jovem dirigindo em alta velocidade na rodovia MS, quando o corpo da mãe teria caído do carro. De acordo com a polícia civil, o suspeito já possui passagens na polícia por agressões contra a mãe.

