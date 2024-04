DNA ajuda revelar que preso por roubo é acusado por estupros em série

A Polícia Civil de Guarapari, Espírito Santo, descobriu que um homem que se encontrava preso por roubo era um estuprador em série. A descoberta foi feita através de análises ao DNA.

De acordo com o 'G1', o material genético de Josué Nascimento, de 39 anos, tinha sido recolhido após a sua detenção, em 2019. Os dados foram introduzidos no Base de Dados da Polícia Civil, que encontrou agora correspondência com o autor de quatro estupros, ocorridos em 2017.

Questionado pelas autoridades, Josué negou todos os crimes de estupro. No entanto, a polícia apurou que o homem agia sempre da mesma forma.

"Não há arrombamento nas residências, ele entra por uma janela ou porta aberta, na maioria dos casos ele também subtrai algum objeto da vitima, pratica o estupro e vai embora. Não há realmente uma agressão física. Então ele tem um perfil padrão", referiu a delegada Ana Karolina Marques.

[Josué Nascimento]© Divulgação / Polícia Civil do Espírito Santo

O homem continua preso e a Polícia divulgou fotografias suas para que outras eventuais vítimas o consigam identificar.