Homem invade casa, mata mulher e atira no próprio ouvido em Campinas

Um vigilante invadiu uma residência no bairro Jardim do Trevo, em Campinas (SP), no domingo (14), onde efetuou pelo menos três disparos, resultando na morte de uma jovem de 18 anos, antes de atirar contra si mesmo no ouvido. Ele foi prontamente socorrido e levado a um hospital, onde recebeu tratamento. De acordo com informações preliminares, o agressor mantinha um relacionamento com a vítima.

Na residência invadida, viviam três pessoas, das quais duas estavam presentes no momento do ocorrido: a mulher falecida e um homem que conseguiu fugir, saltando para a casa vizinha. Segundo os relatos iniciais, o morador não sofreu ferimentos. Após o ataque, o agressor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde continuava recebendo atendimento até o momento da última atualização deste relato.

O local do crime foi isolado para permitir a realização dos procedimentos de perícia. As identidades tanto da vítima quanto do autor não foram divulgadas.

