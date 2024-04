Após rixa, menor pega no carro da mãe e atropela grupo no Rio

Um jovem, de 17 anos, atropelou um grupo de pessoas com o carro da mãe, no domingo (14) na Zona Norte do Rio de Janeiro, após uma briga.

Testemunhas do incidente relataram que o menor teria se envolvido em uma discussão com um grupo, numa festa, tendo sido agredido.

Um segurança teria colocado todos os envolvidos no conflito fora da festa e o jovem teria ido até onde mora, pegou no carro da mãe e regressou ao local para atropelar os envolvidos na discórdia.

Foram atropeladas várias pessoas que estavam numa rua, havendo registro de quatro feridos, um deles em estado grave.

A Polícia Civil confirmou o atropelamento e o suspeito foi ouvido juntamente com a sua responsável legal.

As autoridades estão investigando o caso.

Leia Também: Mulher trans é assassinada na saída de festa na zona sul de SP