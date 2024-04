Mulher é morta pelo marido após mordida durante relação sexual

Tatiéle de Cassia dos Reis, de 38 anos, foi morta a facadas pelo marido na madrugada desta segunda-feira (15), no município de Caconde, interior de São Paulo. O crime ocorreu após a vítima ter mordido o dedo do homem durante a relação sexual.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito, inconformado com a mordida, esperou a esposa dormir e a atacou com uma faca. "Após ela se trocar e voltar para cama e dormir, ele desferiu um golpe de faca no pescoço e no tórax dela, a matando", relatou o delegado João Delfino de Souza, responsável pela investigação.

Após o crime, o próprio suspeito se dirigiu à delegacia e confessou o assassinato. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o corpo da vítima com perfurações no peito e no pescoço.

O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Polícia de Caconde. O marido de Tatiéle foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública de Casa Branca.

Aumento da violência contra mulheres

O feminicídio, crime que caracteriza o assassinato de uma mulher por razões de gênero, é um problema grave no Brasil. Em 2023, o país registrou mais de 1.400 feminicídios, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

