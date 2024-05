Homem é preso por filmar partes íntimas de jogadoras de vôlei

Um homem foi preso nesta terça-feira (21) suspeito de filmar e fotografar as partes íntimas de jogadoras de vôlei durante partidas da Liga das Nações, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e de vôlei de praia, no Recife (PE).

Segundo as investigações, Carlos Eduardo Freire de Brito teria utilizado uma câmera semiprofissional com lentes de aumento para capturar as imagens das atletas sem o consentimento delas. O suspeito foi identificado pela equipe de segurança do evento e por funcionários da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que acionaram a Polícia Civil.

Com um mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou na casa de Carlos Eduardo uma câmera fotográfica, um notebook, um celular e dois cartões de memória que continham vídeos das jogadoras.

O homem foi preso e está à disposição da Justiça para responder pelos crimes de importunação sexual e registro não autorizado de intimidade sexual.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) repudiou veementemente esse tipo de atitude e se colocou à disposição das atletas para oferecer todo o apoio necessário. A entidade também colabora com as autoridades na investigação do caso.

