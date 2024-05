Com os corpos em casa, jovem foi à padaria um dia após os assassinatos

Câmeras de segurança registraram o momento em que o adolescente que matou sua família em São Paulo foi a uma padaria no dia seguinte ao crime. O assassinato ocorreu na sexta-feira, dia 17, e as imagens foram capturadas no sábado.

Nas imagens, inicialmente divulgadas pelo programa Balanço Geral, da Record, é possível ver o jovem de 16 anos caminhando tranquilamente até o estabelecimento, realizando uma compra e retornando para casa.

O adolescente, cujo nome não foi revelado, foi apreendido na noite de domingo, dia 19, após confessar ter matado seus pais e sua irmã a tiros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu na residência da família, localizada na Rua Raimundo Nonato de Sá, Zona Oeste de São Paulo.

Os policiais foram acionados pelo próprio adolescente, que informou ter matado a família usando a arma do pai, Isac Tavares Santos, de 57 anos, que era guarda civil municipal. Às autoridades, ele relatou ter desentendimentos frequentes com os pais, que o teriam chamado de "vagabundo" e confiscado seu celular, necessário para uma apresentação escolar.

