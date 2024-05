Suspeita de ataque com soda cáustica não demonstra remorso, diz delegada

A mulher suspeita de jogar soda cáustica em Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, não demonstrou remorso durante o interrogatório conduzido pela Polícia Civil. A informação foi compartilhada pela delegada Caroline Fernandes, responsável pela investigação do caso.

O crime ocorreu em Jacarezinho, no norte do Paraná, na última quarta-feira (22). Dois dias depois, a suspeita, uma mulher de 22 anos, foi detida após ser localizada no pátio de um hotel na cidade.

Conforme relatado pela delegada, a suspeita admitiu a autoria do crime e, durante o depoimento na delegacia, não mostrou qualquer arrependimento. Ela permanece detida preventivamente. Além disso, a mulher afirmou, segundo a delegada, que atacou a vítima por ciúmes do atual companheiro, que é ex-namorado de Isabelly. Ele está sob custódia e ainda não foi interrogado pela polícia.

Neste domingo, o Hospital Universitário (HU) de Londrina, onde Isabelly está hospitalizada, não emitiu boletim médico sobre seu estado de saúde.

No sábado, o hospital informou que a jovem apresentou melhoras em seu estado clínico, está consciente e respirando sem a necessidade de assistência respiratória.

