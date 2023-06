Por que os transtornos alimentares são tão difíceis de tratar? - Quando se trata de transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar, eles são muito mais comuns do que poderíamos pensar. De fato, estima-se que 10% da população global sofrerá com um transtorno alimentar em algum momento de sua vida. Apesar de números tão altos, nossa compreensão dos transtornos alimentares está longe de ser a ideal. Há uma série de equívocos sobre eles que fazem com que esses transtornos se tornem difíceis de tratar. Para descobrir exatamente quais são esses mitos, clique nesta galeria.

© <p>Shutterstock</p>