O hábito comum (e aparentemente inofensivo) que causa muita ansiedade

Quando você acorda, pega imediatamente o celular? Esse hábito pode estar prejudicando significativamente sua saúde mental e, mais especificamente, causando muita ansiedade. Quem afirma isso é Amy Mezulis, cofundadora e diretora clínica da Joon, conforme relatado no site BestLife.

De acordo com a especialista, começar o dia bombardeando o cérebro com informações nos faz sentir ansiosos com todas as tarefas que temos que realizar, antes mesmo de termos tido a chance de deixar nossa mente e nosso corpo despertarem.

Mezulis ressalta que esperar 15 ou 20 minutos antes de pegar o celular provavelmente permitirá lidar com os estímulos de forma mais tranquila.

Para combater esse hábito, o terapeuta e coach de vida Daniel Rinaldi sugere uma nova e melhorada rotina matinal. Ele aconselha dar a si mesmo mais tempo para entrar no dia e dedicar-se a atividades como meditação, escrever em um diário ou ouvir música. Rinaldi sugere criar uma playlist específica que você só ouça de manhã e que o deixe mais relaxado.

