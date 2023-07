Com problemas entre quatro paredes? Veja se está cometendo esses erros - Uma vida s-xual feliz e gratificante é realmente importante. Compartilhar intimidade e prazer com outra pessoa é de fato uma parte essencial da experiência humana. Mas muitos de nós cometamos alguns erros no quarto - e não estamos falando de usar a técnica ou posição errada. A sexualidade é muito mais do que isso. Veremos algumas coisas que muitos de nós fazemos de errado e nem percebemos. Veja quais são as principais coisas que quebram climas e apimente o romance entre quatro paredes com essas dicas! Clique a seguir na galeria!

© <p>Shutterstock</p>