Alimentos que você pode congelar e talvez não sabia - Com a correria do dia a dia, muitas vezes recorremos à fast-food porque não deu tempo de preparar uma refeição ou fomos derrotados pelo cansaço e a preguiça. Quem nunca, né? Já as pessoas que moram sozinhas ainda têm aquele dilema se vale a pena cozinhar para uma pessoa, uma vez que alguns dos alimentos podem ser rapidamente perecíveis. Mas temos uma sugestão prática para ambos os casos! É possível economizar dinheiro, tempo no fogão e evitar o desperdício congelando alguns itens. E não estamos falando de carne, peixe, legumes, polpas de frutas, sorvete e pizza, os quais já estamos familiarizados. Há outros alimentos que talvez você achava que só poderiam ser consumidos frescos e que podem ter seus prazos de validade prolongados em temperaturas abaixo de zero. Já pensou em deixar no freezer ovos, leite, farinha, queijo, abacate, ervas e alho? Estranho? Nesta galeria, veja uma lista de alimentos que podem ser congelados e dicas para tornar sua vida mais fácil na cozinha!

