É isto que tem de comer se quiser perder peso e barriga

Exercício físico e alimentação equilibrada são as bases para conseguir perder peso. As proteínas, por exemplo, são grandes aliadas quando está em processo de emagrecimento. Se não sabe no que deve apostar, as nutricionistas Nataly Komova e Eva De Angelis explicam o que deve ter sempre em casa.

Em declarações ao 'SheFinds', explicam que proteínas magras é que deve comer com mais frequência. "São alimentos que ajudam a acelerar o metabolismo e a queimar calorias mais rápido", conta Nataly Komova.

Peixes gordos são uma das sugestões. É o caso do salmão, das anchovas ou do atum. "São fontes saudáveis de proteínas e de ômega-3", continua. "Comer peixe aumenta a saciedade, o que restringe a ingestão de calorias e reduz a sensação de fome", explica Nataly Komova.

Por outro lado, os feijões e lentilhas fazem também parte desta lista. "Estas leguminosas contêm fibras e proteínas que podem mantê-lo satisfeito por mais tempo e reduzir a sensação de fome e os níveis de colesterol", refere Eva De Angelis.

"Aceleram a queima de gordura abdominal e evitam o acumular de gordura", continua.